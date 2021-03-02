Павел Дацюк выбрал не ту секцию, сказал бы Александр Рагулин

Давненько я не видел в деле Павла Валерьевича. В целом Волшебник не разочаровал. По крайней мере с физикой у 42-летнего ветерана все в полном порядке. К тому же и руки прекрасно помнят, как с клюшкой и шайбой управляться. Да, в обводку не шел. Но тут уже от возраста никуда не деться.

Вот только КПД у Дацюка получился нулевой. В отличие от вожака «ястребов» Ковальчука. Вот кто удивил, так удивил. Илья долго тянул с контрактом, надеясь на новый ангажемент в НХЛ. Казалось бы, в 37 лет промедление для профессионального хоккеиста смерти подобно. Но нет. Кови в очередной раз доказал, что отлично умеет готовиться самостоятельно, вкатываться в новую лигу и клуб без раскачки. Сегодня герой Квебека и Берна выходил во втором звене «Авангарда» с 25-летним Зерновым и 26-летним Толчинским и ни в чем молодым партнерам не уступил. Более того, стал заводилой многих атак.

В итоге Илья организовал два гола. Правда, когда счет на 7-й минуте открывал Толчинский, Ковальчук в протокол не попал. Но почему, в частности, совершил ошибку Коварж, не прикрыв ближний угол? Внимание чеха отвлек как раз легенда №17, прикативший на пятак. Этот быстрый гол предрешил характер игры. Омичи получили возможность сконцентрироваться на обороне и ловить гостей на резких контрвыпадах, а у тех элементарно не хватило пробивной мощи, чтоб распечатать отменно сыгравшего Бобкова.

К тому же у «Авангарда» в заключительной трети заработало большинство. Причем чисто в энхаэловских традициях. Даром, что ли, команду возглавляет триумфатор Кубка Стэнли-2001 Боб Хартли!

Какое главное правило в НХЛ при реализации лишнего? Не мудрить. И не тянуть с решением. Вы никогда не увидите бесконечной перепасовки в зоне атаки без угрозы воротам, чем на сей раз регулярно грешил «Автомобилист».