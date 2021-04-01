Куда катится мир: в НХЛ уже 11-й русский вратарь, но ни одного - в полуфиналах Кубка Гагарина

В таких случаях говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, у 22-летнего уроженца подмосковного Ступина, засветившегося в столичной «Руси» и в 17 лет непрошедшего в состав ХК «Сочи», не было ни единого шанса в этом сезоне дебютировать в НХЛ, если бы не синхронные травмы двух основных вратарей «койотов» - канадца Дарси Кемпера с зарплатой 4,5 млн в год и финна Антти Раанты – 4,25 млн.

Да и сегодняшнюю встречу в Денвере в рамке «Аризоны» начал уже имевший опыт НХЛ (38 матчей) 24-летний канадец Адин Хилл. Но ему не повезло: защитники совершенно не помогали, а у форвардов хозяев почти все залетало – 4:1 после шести минут. Гостям ничего не оставалось, как бросить под колорадские танки россиянина, вызванного из фарм-клуба еще 23 марта. В нынешнем чемпионате АХЛ Иван провел восемь матчей и выиграл пять, отразив 90,6% бросков.

И надо же такому случиться: стоило Просветову вступить в игру, как южане нарушили численный состав! А большинство у банды Маккиннона, Рантанена, Ладескуга, Ничушкина и прочих Макаров – убойное. Тут еще и финн Донской разыгрался, уже положив пару голешников Хиллу. Ну и с первого же броска при розыгрыше лишнего он оформил хет-трик. Сухим в НХЛ Ваня оставался всего 87 секунд. Се ля ви. Точнее – а ля гер ком а ля гер. Тем не менее сумел взять себя в руки. Держал ворота на замке до конца второго периода, а партнеры тем временем сократили отставание до 3:5.

К сожалению, на большее «Аризоны» не хватило. Ударное звено «лавин» мало кто во всей НХЛ способен остановить. Дубль от капитана Ландескуга, Рантанен, Бураковски – и 3:9 в итоге. Просветов отразил 23 из 28 бросков. Но унывать дебютанту не стоит: точно так же с пяти пропущенных шайб начинал в «Айлендерс» Илья Сорокин, брошенный полевыми игроками под расстрел «рейнджеров». А сейчас экс-армеец уже теснит в воротах «островитян» матерого Семена Варламова.

Кто же эти 11 представителей отечественной вратарской школы в НХЛ: