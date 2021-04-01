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Куда катится мир: в НХЛ уже 11-й русский вратарь, но ни одного - в полуфиналах Кубка Гагарина
01 апреля 11:52
автор: Виталий Славин
автор фото: The Denver Post

Куда катится мир: в НХЛ уже 11-й русский вратарь, но ни одного - в полуфиналах Кубка Гагарина

Сегодня в матче с «Колорадо» в воротах «Аризоны» дебютировал Иван Просветов. Наш сезонный рекорд в НХЛ достиг 11 голкиперов! А вот у финалистов конференций КХЛ за пост №1 отвечают сплошь легионеры.

В таких случаях говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, у 22-летнего уроженца подмосковного Ступина, засветившегося в столичной «Руси» и в 17 лет непрошедшего в состав ХК «Сочи», не было ни единого шанса в этом сезоне дебютировать в НХЛ, если бы не синхронные травмы двух основных вратарей «койотов» - канадца Дарси Кемпера с зарплатой 4,5 млн в год и финна Антти Раанты – 4,25 млн.

Да и сегодняшнюю встречу в Денвере в рамке «Аризоны» начал уже имевший опыт НХЛ (38 матчей) 24-летний канадец Адин Хилл. Но ему не повезло: защитники совершенно не помогали, а у форвардов хозяев почти все залетало – 4:1 после шести минут. Гостям ничего не оставалось, как бросить под колорадские танки россиянина, вызванного из фарм-клуба еще 23 марта. В нынешнем чемпионате АХЛ Иван провел восемь матчей и выиграл пять, отразив 90,6% бросков.

И надо же такому случиться: стоило Просветову вступить в игру, как южане нарушили численный состав! А большинство у банды Маккиннона, Рантанена, Ладескуга, Ничушкина и прочих Макаров – убойное. Тут еще и финн Донской разыгрался, уже положив пару голешников Хиллу. Ну и с первого же броска при розыгрыше лишнего он оформил хет-трик. Сухим в НХЛ Ваня оставался всего 87 секунд. Се ля ви. Точнее – а ля гер ком а ля гер. Тем не менее сумел взять себя в руки. Держал ворота на замке до конца второго периода, а партнеры тем временем сократили отставание до 3:5.

К сожалению, на большее «Аризоны» не хватило. Ударное звено «лавин» мало кто во всей НХЛ способен остановить. Дубль от капитана Ландескуга, Рантанен, Бураковски – и 3:9 в итоге. Просветов отразил 23 из 28 бросков. Но унывать дебютанту не стоит: точно так же с пяти пропущенных шайб начинал в «Айлендерс» Илья Сорокин, брошенный полевыми игроками под расстрел «рейнджеров». А сейчас экс-армеец уже теснит в воротах «островитян» матерого Семена Варламова.

Кто же эти 11 представителей отечественной вратарской школы в НХЛ:

1. Андрей Василевский («Тампа») – 27 игр (21 победа), 93% отраженных бросков

2. Семен Варламов («Айлендерс») – 25 (14), 92,2%

3. Сергей Бобровский («Флорида») – 21 (14), 90,7%

4. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 18 (8), 92,5%

5. Илья Сорокин («Айлендерс») – 12 (8), 91,1%

6. Илья Самсонов («Вашингтон») – 11 (8), 90,8%

7. Антон Худобин («Даллас») – 19 (6), 90,6%

8. Александр Георгиев («Рейнджерс») – 14 (5), 89,7%

9. Алексей Мельничук («Сан-Хосе») – 1 (0), 100%

10. Иван Просветов («Аризона») – 1 (0), 82,1%

11. Артем Загидулин («Калгари») – 1 (0), 81,8%

На сегодня в шести клубах НХЛ основные голкиперы – россияне. Хотя позиции Бобровского во «Флориде» и особенно Худобина в «Далласе» серьезно пошатнулись. Зато в марте резко прибавил Самсонов и уже выигрывает в «Вашингтоне» конкуренцию у чеха Ванечека.

Посмотрим теперь, как мы выглядим на фоне других стран:

1. Канада – 31 вратарь (21 не менее десяти игр);
2. США – 18 (9);
3. Финляндия – 11 (9);
4. Россия – 11 (8);
5. Швеция – 8 (3)
6. Чехия – 4 (2)
7. Германия – 2 (2)
8. Словакия – 1 (1)
Латвия – 1 (1)
Дания – 1 (1)

Вот это уже впечатляет! В одну калитку уступаем только канадцам. С Америкой и финнами по много играющим вратарям уже наравне, а шведы даже в паре с чехами с их пятью голкиперами с 10+ матчами – нам уже не конкуренты. Остается разобраться, почему в КХЛ все наоборот.

Но это тема для отдельной заметки. К тому же еще не вечер! Посмотрим, как шведы Юханссон (ЦСКА), Хелльберг (СКА), Рейдеборн («Ак Барс») и чех Грубец («Авангард») покажут себя в финалах конференций. Как бы легионерам не пришлось потесниться в пользу аборигенов, которые обязаны брать пример с соотечественников-энхаэловцев.

источник: «Советский спорт»
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