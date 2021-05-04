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Если НХЛ не выкинет из лиги канадского неадеквата, «Рейнджерс» обязан подписать на одну игру Хабиба
04 мая 12:48
автор: Виталий Славин
автор фото: Sportsnet

Если НХЛ не выкинет из лиги канадского неадеквата, «Рейнджерс» обязан подписать на одну игру Хабиба

Ну а как еще вправить мозги безбашенному Уилсону, который врезал в голову лежачему Бучневичу, а затем чуть не размозжил об лед затылок Панарину!

Такого себе не позволяли даже громилы «Филли» Ван Имп и «Кувалда» Шульц в эпохальной кровавой рубке с ЦСКА в первой клубной суперсерии 1976 года, когда Константин Локтев в знак протеста против грубости действующих обладателей Кубка Стэнли увел армейцев со льда.

- Все видели, что произошло, - комментирует по сути уголовное преступление нападающего «Вашингтона» тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн. - В хоккее есть красные линии, которые нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах. Для меня это просто проявление неуважения ко всей игре в целом. У нас в составе есть звездный игрок, который в этом моменте мог получить по-настоящему серьезную травму.

Подобное случается с Уилсоном постоянно. Никому это совершенно не нужно. Повторюсь, это просто ноль уважения к игре, хоккеистам, зрителям, всей нашей дружной хоккейной семье. Что с этим можно сделать? Вообще-то это не мой вопрос. Слушайте, лига уже давно борется с насилием на льду. Но, видимо, все еще недостаточно жестко.

- Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, - вздыхает обескураженный фактом откровенного хулиганства вашингтонского отморозка партнер Панарина по звену Мика Зибанежад. - Это просто ужасно. Никакого уважения. Ни к кому. Но даже не знаю, почему я удивляюсь. Разве Уилсон подобное делает в первый раз…

- Пересмотрите этот эпизод еще раз и убедитесь, насколько НХЛ была близка к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня до конца чемпионата и на весь плей-офф. Пусть лига разберется, заслуживает ли он в принципе права играть в НХЛ, - возмущался в твиттере старейший нью-йоркский хоккейный журналист Ларри Брукс.

Совершенно не хочется обсасывать детали этого мерзкого, на грани садизма эпизода. Но зафиксировать для истории все-таки надо.

При счете 3:2 «Рейнджерс» на 28-й минуте разыгрывали большинство. Панарин вывел на пустой угол Бучневича, но тому шайба попала в конек – и вратарь «Вашингтона» Ванечек остановил игру.

Эпизод исчерпан? Как бы не так! Уилсон схватил сзади Бучневича за свитер, завалил на лед и, когда тот уже лежал, ударил крагой в шею. Хозяева бросились защищать Павла. Панарин запрыгнул сзади на Уилсона, пытаясь нейтрализовать его руки. Канадский бугай мгновенно переключился на Хлебушка и скинул ему шлем. А далее едва не случилось непоправимое.

Уилсон левой рукой схватил Артемия за его длинные волосы на затылке и опрокинул на спину. Да так, что россиянин ударился незащищенной головой об лед! На этом злодей не остановился, нанес еще несколько ударов по беспомощному оппоненту. Потом схватил его за шкирку, приподнял и снова размазал по льду – теперь лицом вниз. Только после этого столичный потрошитель угомонился.

И – о, чудо! Уилсон не удостоился за это покушение даже удаления до конца игры?! Гнусный провокатор получил лишь четыре минуты за грубость против Панарина и десятиминутный дисциплинарный штраф. При этом судьи выписали по малому штрафу Бучневичу и Панарину. Вашингтонский монстр в третьем периоде вернулся на площадку и даже поставил победную точку – 6:3. А вот Артемий, истекавший на скамейке штрафников кровью, сочившейся из разбитого виска, после отбытия наказания сразу ушел в раздевалку. Как уверяют инсайдеры, сезон для уральца завершен.

В «Рейнджерс» не нашлось, кому покарать распоясавшегося Уилсона, который со скамьи штрафников открыто, с издевательской насмешкой на физиономии дразнил россиян. Типа – получили, родненькие? Утирайтесь. Будете рыпаться, еще огребете, вообще костей не соберете!

Я полностью согласен с Ларри Бруксом: по сумме преступлений за карьеру в НХЛ столичный рецидивист должен быть навсегда изгнан из лиги. Если Гари Беттман в очередной раз проявит мягкотелость, шишкам самого популярного хоккейного клуба в мире ничего не останется, кроме как подписать на один матч против «Вашингтона» Хабиба Нурмагомедова.

Справедливость должна быть восстановлена!

источник: «Советский спорт»
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