Если НХЛ не выкинет из лиги канадского неадеквата, «Рейнджерс» обязан подписать на одну игру Хабиба

Tom Wilson gets a 10-minute misconduct for punching Buchnevich in the head on the ground and body slamming Panarin pic.twitter.com/fg2HRej8yD

- Пересмотрите этот эпизод еще раз и убедитесь, насколько НХЛ была близка к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня до конца чемпионата и на весь плей-офф. Пусть лига разберется, заслуживает ли он в принципе права играть в НХЛ, - возмущался в твиттере старейший нью-йоркский хоккейный журналист Ларри Брукс.

Совершенно не хочется обсасывать детали этого мерзкого, на грани садизма эпизода. Но зафиксировать для истории все-таки надо.

При счете 3:2 «Рейнджерс» на 28-й минуте разыгрывали большинство. Панарин вывел на пустой угол Бучневича, но тому шайба попала в конек – и вратарь «Вашингтона» Ванечек остановил игру.

Эпизод исчерпан? Как бы не так! Уилсон схватил сзади Бучневича за свитер, завалил на лед и, когда тот уже лежал, ударил крагой в шею. Хозяева бросились защищать Павла. Панарин запрыгнул сзади на Уилсона, пытаясь нейтрализовать его руки. Канадский бугай мгновенно переключился на Хлебушка и скинул ему шлем. А далее едва не случилось непоправимое.

Tom Wilson once again crosses the line, as he goes after Pavel Buchnevich in the crease after play is stopped #NYR pic.twitter.com/o8aSjcLWEV — Shayna (@hayyyshayyy) May 4, 2021

Уилсон левой рукой схватил Артемия за его длинные волосы на затылке и опрокинул на спину. Да так, что россиянин ударился незащищенной головой об лед! На этом злодей не остановился, нанес еще несколько ударов по беспомощному оппоненту. Потом схватил его за шкирку, приподнял и снова размазал по льду – теперь лицом вниз. Только после этого столичный потрошитель угомонился.

Incorrect. Pulled his hair and then slammed his head on the ground. Slow-no video, watch Wilson’s left hand pic.twitter.com/CLT1t2blSm — dantelives13 (@dantelives13) May 4, 2021

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

И – о, чудо! Уилсон не удостоился за это покушение даже удаления до конца игры?! Гнусный провокатор получил лишь четыре минуты за грубость против Панарина и десятиминутный дисциплинарный штраф. При этом судьи выписали по малому штрафу Бучневичу и Панарину. Вашингтонский монстр в третьем периоде вернулся на площадку и даже поставил победную точку – 6:3. А вот Артемий, истекавший на скамейке штрафников кровью, сочившейся из разбитого виска, после отбытия наказания сразу ушел в раздевалку. Как уверяют инсайдеры, сезон для уральца завершен.

Tom Wilson gets two roughing minors, plus a 10 minute misconduct. Artemiy Panarin is called for roughing, as is Pavel Buchnevich. pic.twitter.com/ExNO73eFhA — Shayna (@hayyyshayyy) May 4, 2021

В «Рейнджерс» не нашлось, кому покарать распоясавшегося Уилсона, который со скамьи штрафников открыто, с издевательской насмешкой на физиономии дразнил россиян. Типа – получили, родненькие? Утирайтесь. Будете рыпаться, еще огребете, вообще костей не соберете!

Я полностью согласен с Ларри Бруксом: по сумме преступлений за карьеру в НХЛ столичный рецидивист должен быть навсегда изгнан из лиги. Если Гари Беттман в очередной раз проявит мягкотелость, шишкам самого популярного хоккейного клуба в мире ничего не останется, кроме как подписать на один матч против «Вашингтона» Хабиба Нурмагомедова.

Справедливость должна быть восстановлена!