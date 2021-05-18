Хоккеисты-любовники, женщина-разлучница и уголовное дело

ДОМАШНЕЕ ВИДЕО ДВУХ ХОККЕИСТОВ

Эти слова понеслись по лентам информагентств и социальным сетям, чтобы поражать неподготовленные сердца болельщиков, экспертов и всей армии любителей спорта: любовник изнасиловал экс-хоккеиста «Северстали» и вымогает у него деньги!

Чуть позже появились подробности: 21–летний экс–хоккеист «Северстали» Герман Грачев (сегодня он играет за клуб «Горняк» – из маленького городка Учалы) подал заявление в полицию. Суть заявления состоит в том, что его изнасиловали, при этом сделали видеозапись происходящего, а теперь еще и вымогают полтора миллиона рублей, обещая в противном случае (в случае отказал платить) выложить ее в публичный доступ.

Не сказать, что мы страшно ждем появления этой видеозаписи, но судя по всему, оплаты не будет. А значит – скоро нас ждет что-то свежее в жанре «домашнее видео».

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Не успели все отшутиться о недавних откровениях Игоря Денисова, который рассказывал, как Черчесов звал его в душ («Не знаю, может, я ему понравился?»), как подоспело еще более горяченькое…

Правда, версии немного разнятся. По версии Грачева (тут мы должны сослаться на канал «Инсайдер»), в 2016 году знакомый Артем Малухин вывез в его в лесной массив под Череповцом и, угрожая ножом, несколько раз вступил с 17-летним хоккеистом в сексуальный контакт, сняв весь процесс на видео. Грачев утверждает, что Малухин его несколько лет шантажировал записанным роликом и требовал деньги. Всего, по утверждению хоккеиста, он заплатил вымогателю полтора миллиона рублей.

У самого Малухина, сейчас коротающего дни в вологодском СИЗО, другая версия. Его адвокаты настаивают на целой любовной истории двух молодых людей, которые не просто встречались, но и сожительствовали в одной квартире, пока Грачев делал карьеру в «Алмазе» и «Северстали». И все было хорошо, пока между товарищами не встала девушка, которая и рассорила хоккеиста с любовником, а потом уговорила своего бойфренда Грачева пойти в полицию.

ЧТО ТУТ НЕ ТАК: ХОККЕЙНЫЕ НЮАНСЫ

Несмотря на неплохую статистику в «Алмазе», Грачева очень не хотели видеть в основной команде тренер Андрей Разин и некоторые игроки. В сентябре 2020 года «Северсталь» и вовсе в экстренном порядке обменяла Грачева в «Автомобилист», где он также не закрепился и отправился в ВХЛ.

Поговаривают, что игроки не поняли тех самых пристрастий своего товарища по команде. В любом случае, с подобным бэкграундом Герману Грачеву будет сложно строить карьеру в российском хоккее. Будем надеяться, что хотя бы с девушкой, которая эту кашу заварила, ему повезло. Совет да любовь.

ВСЁ ЭТО ВЫДУМКИ?

Впрочем, журналист Алексей Шевченок настаивает на том, что к правде это отношения не имеет вовсе: «Одноклубники Германа говорят, что эта история – полная фигня, и им понятно, откуда она появилась. Некий больной на голову человек уже давно атакует и Грачева, и других хоккеистов «Алмаза» с требованием «сливать ему всякую информацию». А тех, кто отказывается, он шантажирует, что будет придумывать вот такие истории. Грачева оболгали, так что не надо верить в эту херню. Я ее оставляю, чтобы вы поняли, во что не верить. Грачев стал жертвой сумасшедшего. Надеюсь, Герман не расстроится, так как в сегодняшней новостной повестке про это забудут завтра к обеду, а когда сборная начнет играть, то вообще никто не вспомнит», – написал Шевченко.