Хоккеисты «Филадельфии» в гостях одержали победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Флайерз» хет-триком отметился Михаэль Раффль, еще по шайбе забросили Уэйн Симмондс и Скотт Лотон. У «Флэймз» точные броски на счету Троя Брауэра и Шона Монахана.

Таким образом, «Филадельфия» прервала свою серию из десяти поражений в чемпионате подряд.

В следующей игре «Калгари» 7 декабря в гостях сыграет с «Торонто». В этот же день «Филадельфия» на выезде встретится с «Эдмонтоном».