49-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр отличился дублем в матче чемпионата Чехии с «Литвиновым». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Кладно».

Форварда отметился на 39-й и 46-й минутах.

Отметим, в феврале 2022 года Ягру исполнится 50 лет.

Jaromir Jagr. 49 years old, still chugging putting up 2 goals today. pic.twitter.com/fnqKdSXZtj