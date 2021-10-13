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13 октября 17:17
автор: Максим Скороходов

Евгений Свечников подписал однолетний контракт с «Виннипегом»

Российский хоккеист заключил двухстороннее соглашение.

Нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в «Виннипеге», сообщает журналист Эллиот Фридман.

По данном источника, хоккеист подписал однолетний двусторонний контракт, по которому получит 750 тысяч долларов за выступление в НХЛ и 215 тысяч - в АХЛ.

В минувшем сезоне Евгений принял участие в 21 матче за «Детройт», в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-3». Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

источник: Twitter.com
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