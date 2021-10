Евгений Свечников подписал однолетний контракт с «Виннипегом»

Нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в «Виннипеге», сообщает журналист Эллиот Фридман.

По данном источника, хоккеист подписал однолетний двусторонний контракт, по которому получит 750 тысяч долларов за выступление в НХЛ и 215 тысяч - в АХЛ.

As @WiebesWorld predicted here, WIN signs Evgeny Svechnikov. One year, $750K/$215K. https://t.co/xfz7rUA722