Евгений Свечников подписал однолетний контракт с «Виннипегом»

Нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в «Виннипеге», сообщает журналист Эллиот Фридман.

По данном источника, хоккеист подписал однолетний двусторонний контракт, по которому получит 750 тысяч долларов за выступление в НХЛ и 215 тысяч - в АХЛ.

As @WiebesWorld predicted here, WIN signs Evgeny Svechnikov. One year, $750K/$215K. https://t.co/xfz7rUA722 — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 13, 2021

В минувшем сезоне Евгений принял участие в 21 матче за «Детройт», в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-3». Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».