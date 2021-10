Кучерову может потребоваться операция после травмы, полученной в матче НХЛ

Российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову может потребоваться операция.

Как сообщает в своем твиттере журналист Эрик Эрлендссон, точные сроки восстановления 28-летнего хоккеиста и методы его лечения будут определены позднее.

Hearing the initial word on Nikita Kucherov is not positive and surgery could be involved. Assuming that's accurate, I'd expect him to miss some time moving forward, should know more later today #GoBolts #TBLightning