«Сан-Хосе» вызвал российского голкипера из фарм-клуба

«Сан-Хосе Шаркс» вызвал из своего фарм-клуба «Барракуда» российского голкипера Алексея Мельничука в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флеймз».

В текущем сезоне Мельничук провел десять матчей в АХЛ, в которых одержал десять побед. В прошлой «регулярке» россиянин провел три матча в НХЛ.

Встреча с «Калгари» пройдет на домашнем льду «акул» 8 декабря.

После 25 матчей «Сан-Хосе» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице Запада. «Калгари» делит лидерство в конференции с «Миннесотой» - у обоих клубов по 35 очков.

#SJSharks recall goaltender Alexei Melnichuk from the @sjbarracuda and have placed forward @rudolfsbalcers on Injured Reserve.