Ламберт стал автором первой шайбы МЧМ-2022, отличившись в матче Финляндия - Германия (видео)

В Эдмонтоне стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею.

На стадионе «Роджерс Арена» встречаются сборные Финляндии и Германии. Автором первой шайбы турнира стал нападающий команды Суоми Брэд Ламберт. Финский нападающий отличился на 13-й минуте.

Видео заброшенной шайбы опубликовал официальный твиттер ИИХФ.

Here we go! The first goal of the 2022 #WorldJuniors belongs to @leijonat's Brad Lambert! #FINGER pic.twitter.com/c8NVlJqd8T