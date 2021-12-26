Ламберт стал автором первой шайбы МЧМ-2022, отличившись в матче Финляндия - Германия (видео)

В Эдмонтоне стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею.
На стадионе «Роджерс Арена» встречаются сборные Финляндии и Германии. Автором первой шайбы турнира стал нападающий команды Суоми Брэд Ламберт. Финский нападающий отличился на 13-й минуте.
Видео заброшенной шайбы опубликовал официальный твиттер ИИХФ.
Here we go! The first goal of the 2022 #WorldJuniors belongs to @leijonat's Brad Lambert! #FINGER pic.twitter.com/c8NVlJqd8T— IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021
Напомним, что сегодня свой стартовый поединок на МЧМ проведет сборная России. В Ред-Дире команда Сергея Зубова сыграет со Швецией.
Встреча начнется в 00:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»