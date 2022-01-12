«Даллас» вызвал Худобина из фарм-клуба перед матчем с «Сиэтлом»

Тренерский штаб «Даллас Старз» вызвал российского голкипера Антона Худобина из фарм-клуба «звезд» - «Техас Старз» перед матче НХЛ против «Сиэтл Кракен».
Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с Худобиным в основной состав приглашен также Ретт Гарднер.
We have recalled Anton Khudobin and Rhett Gardner from the @TexasStars. pic.twitter.com/Otvw3L2tJZ— Dallas Stars (@DallasStars) January 12, 2022
Напомним, в текущем сезоне Худобин провел семь матчей, в которых пропустил 23 шайбы.
В декабре россиянин был выставлен на драфт отказов, однако ни один клуб его не забрал, и в итоге руководство «Далласа» приняло решение отправить вратаря в фарм-клуб.
источник: ХК «Даллас Старз»