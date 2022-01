«Даллас» вызвал Худобина из фарм-клуба перед матчем с «Сиэтлом»

Тренерский штаб «Даллас Старз» вызвал российского голкипера Антона Худобина из фарм-клуба «звезд» - «Техас Старз» перед матче НХЛ против «Сиэтл Кракен».

Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с Худобиным в основной состав приглашен также Ретт Гарднер.

We have recalled Anton Khudobin and Rhett Gardner from the @TexasStars. pic.twitter.com/Otvw3L2tJZ