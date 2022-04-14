«Результат говорит сам за себя». Быков - о серии ЦСКА-СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал финальную игру Запада между ЦСКА и СКА. Московские армейцы переиграли оппонентов со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Гагарина.

«Очень интересная, интригующая и захватывающая серия армейского дерби! Болельщики получили интересное противостояние и массу эмоций. Обе команды старались показать свои лучшие качества, но в этом сезоне москвичи были сильнее — это надо признать!

Петербуржцы старались переломить ход серии, проявляя лучшие свои качества, но… безуспешно! В этом сезоне армейцы Москвы были сильнее, и результат говорит сам за себя. Одним армейцам желаю хорошего отдыха, а другим — удачи в финале лиги!» — сказал Быков «Чемпионату».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил обладатель трофея в составе питерцев Сергей Плотников. В первом случае ассистентом Плотникова стал Семен Панкратов, второй точный бросок нападающий столичных армейцев нанес после передачи Антона Слепышева.

Еще одну шайбу уже в пустые ворота отправил Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА выиграл противостояние со счетом 4-3 и в четвертый раз подряд вышел в финал, где его соперником будет магнитогорский «Металлург». Серия стартует 18 апреля двумя матчами на Урале.