«Виннипег» в овертайме переиграл «Нэшвилл», у Наместникова голевая передача

«Виннипег» в гостях победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Джетс» в основное время матча отличились Николай Элерс и Адам Лаури. Голевая передача в активе российского форварда Владислава Наместникова. Решающую шайбу на 61-й минуте забросил Нил Пионк.

Хозяева ответили точными бросками Коди Гласса и Люка Евангелисты. Российские хоккеисты «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев результативных баллов не набрали.

В данный момент «Виннипег» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очков. «Нэшвилл» идет девятым (76 очка).