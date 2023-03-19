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«Виннипег» в овертайме переиграл «Нэшвилл», у Наместникова голевая передача

Команды ведут борьбу за попадание в плей-офф.
19 марта 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий

«Виннипег» в гостях победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Джетс» в основное время матча отличились Николай Элерс и Адам Лаури. Голевая передача в активе российского форварда Владислава Наместникова. Решающую шайбу на 61-й минуте забросил Нил Пионк.

Хозяева ответили точными бросками Коди Гласса и Люка Евангелисты. Российские хоккеисты «Нэшвилла» Яков Тренин и Егор Афанасьев результативных баллов не набрали.

В данный момент «Виннипег» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очков. «Нэшвилл» идет девятым (76 очка).

источник: «Советский спорт»
Передача Наместникова помогла «Виннипегу» одолеть «Нэшвилл» в овертайме
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