Лайне вышел на шестое место по голам в НХЛ среди игроков до 21 года

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил свою 102-ю шайбу в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» 20-летний финн отличился на второй минуте второго периода.

Таким образом, он вышел на шестое место в истории лиги по голам среди игроков до 21 года.

Впереди Лайне – Уэйн Гретцки (167), Джимми Карсон (141), Дэйл Хаверчук (122), Стивен Стэмкос (114) и Илья Ковальчук (108).

