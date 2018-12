Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Аризону» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Уоррен Фегеле (29-я минута), Андрей Свечников (33) и Себастьян Ахо (44).

Для 18-летнего россиянина эта шайба стала девятой в сезоне. Всего на его счету 17 очков (9 голов + 8 передач) в 32 играх лиги.

And remember, @ASvechnikov_37 is only 18-years-old. pic.twitter.com/HcX5rZmljU