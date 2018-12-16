Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону» (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 23:38Источник: «Советский спорт»

    Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону» (видео)

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Аризону» со счетом 3:0.

    У победителей встречи голами отметились Уоррен Фегеле (29-я минута), Андрей Свечников (33) и Себастьян Ахо (44).

    Для 18-летнего россиянина эта шайба стала девятой в сезоне. Всего на его счету 17 очков (9 голов + 8 передач) в 32 играх лиги.

    «Каролина» прервала серию из трех поражений кряду и с 33 очками поднялась на десятое место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 12-й строчке на Западе, имея в активе 30 очков.

    В следующем матче «Харрикейнз» 21 декабря примут «Детройт», а «койоты» двумя днями ранее сыграют с «Айлендерс».

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