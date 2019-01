Как сообщает пресс-служба нью-йоркской команды, 22-летний россиянин будет работать с командой на ближайшем тренировочном занятии.

Добавим, что в текущем регулярном чемпионате НХЛ Георгиев провел 16 матчей, одержав победы в шести из них.

OFFICIAL: #NYR have recalled Boo Nieves and Alex Georgiev from @WolfPackAHL.