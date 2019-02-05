Мэттьюз подписал с «Торонто» пятилетний контракт на 58 миллионов долларов - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 21:29Источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»

Мэттьюз подписал с «Торонто» пятилетний контракт на 58 миллионов долларов

«Торонто» официально объявил о подписании контракта с нападающий команды Остоном Мэттьюзом.

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», руководство команды согласилось с условиями форварда о продлении контракта на пять лет.

Отмечается, что зарплата Мэттьюза составит 11,634 миллиона долларов за сезон.

Первый номер драфта 2016 года в текущем сезоне провел 38 матчей за «Торонто» и набрал 46 (23+23) очков.

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