Тарасенко повторил личный рекорд по продолжительности результативной серии

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (8:3) и довел свою результативную серию до девяти игр.

Vladimir Tarasenko extended his point streak to a career-best nine contests, besting his previous run set from Dec. 12-26, 2015 (6-6—12) and equaled from March 25 – April 9, 2016 (6-5—11). #NHLStats #NJDvsSTL pic.twitter.com/Y6TduJuBaJ