«Коламбус» четвертым в истории НХЛ всухую победил чемпиона «регулярки». Первые три клуба завоевали Кубок Стэнли

«Коламбус» стал четвертым клубом в истории НХЛ, обыгравшим всухую победителя регулярного чемпионата в серии плей-офф до четырех побед.

The @BlueJacketsNHL are the fourth team in NHL history to sweep the regular season's No. 1 seed in a best-of-seven series.



The other three teams to do so won the #StanleyCup. #NHLStats pic.twitter.com/Refy1F2hOV