«Коламбус» четвертым в истории НХЛ всухую победил чемпиона «регулярки». Первые три клуба завоевали Кубок Стэнли «Коламбус» в четырех матчах выиграл серию у «Тампы-Бэй».

«Коламбус» стал четвертым клубом в истории НХЛ, обыгравшим всухую победителя регулярного чемпионата в серии плей-офф до четырех побед.

The @BlueJacketsNHL are the fourth team in NHL history to sweep the regular season's No. 1 seed in a best-of-seven series.



The other three teams to do so won the #StanleyCup. #NHLStats pic.twitter.com/Refy1F2hOV — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 17, 2019

В ночь со вторника на среду «Коламбус» победил «Тампу-Бэй» (7:3), завершил серию в свою пользу (4-0) и вышел во второй раунд.

Ранее только трем командам, удавалось выбить победителя регулярного чемпионата в четырех матчах.

В 1970 году это сделал «Бостон» в серии с «Чикаго», в 1988-м – «Эдмонтон» в серии с «Калгари» и в 1995-м – «Нью-Джерси» в серии с «Детройтом».

Причем «Бостон», «Эдмонтон» и «Нью-Джерси» в тех сезонах стали обладателями Кубка Стэнли.

Во втором раунде «Коламбус» сыграет с победителем серии «Бостон» – «Торонто».