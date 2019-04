Айзерман станет генеральным менеджером «Детройта»

Как сообщает журналист TSN Горд Миллер, официально о назначении Айзермана будет объявлено на пресс-конференции в пятницу, 19 апреля.

Напомним, что 53-летний специалист провел в «Ред Уингз» всю карьеру (с 1983 по 2006 годы) и четыре раза выигрывал с командой Кубок Стэнли.

Добавим, что в сентябре прошлого года Айзерман покинул пост генерального менеджера клуба «Тампы-Бэй», который занимал с 2010 года. Под его руководством клуб добирался до финала Кубка Стэнли. В 2015 году канадский специалист был признан лучшим генеральным менеджером сезона.

