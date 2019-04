Василевский официально номинирован на «Везина Трофи»

В число претендентов на приз голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Победитель будет объявлен во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

Добавим, что Василевский стал лучшим вратарем в регулярного чемпионат НХЛ по количеству побед (39).

And the Vezina Trophy finalists are in!



Find out who the winner is at the 2019 #NHLAwards presented by @Bridgestone. pic.twitter.com/CtVKmXAExI