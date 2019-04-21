Василевский официально номинирован на «Везина Трофи» - Советский спорт
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21 апреля 2019 00:37Хоккей

Василевский официально номинирован на «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига опубликовала имена трех претендентов на престижную награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В число претендентов на приз голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Победитель будет объявлен во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

Добавим, что Василевский стал лучшим вратарем в регулярного чемпионат НХЛ по количеству побед (39).

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