Гертль стал первым игроком, забившим победный гол в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль вошел в историю НХЛ. В шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (2:1 2OT) 25-летний чех забил решающий гол в меньшинстве.

Гертль стал первым игроком в истории лиги, который принес своей команде победу, забросив шайбу в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом.

Tomas Hertl of the @SanJoseSharks is the first player in NHL history to score a shorthanded winner in a game that required multiple overtimes. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/WuIqPDqRg5