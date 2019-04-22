Гертль стал первым игроком, забившим победный гол в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль вошел в историю НХЛ. В шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (2:1 2OT) 25-летний чех забил решающий гол в меньшинстве.
Гертль стал первым игроком в истории лиги, который принес своей команде победу, забросив шайбу в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом.
Ранее лишь восемь игроков забивали в плей-офф в меньшинстве в первом овертайме. Предыдущий такой случай был в сезоне 2012/2013, когда швед Александр Стеен принес победу «Сент-Луису».
Отметим, что Гертль, забивший пятый гол в шести матчах плей-офф, был признан первой звездой дня.
Счет в серии стал равный – 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.
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