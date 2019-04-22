Гертль стал первым игроком, забившим победный гол в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом Чех принес «Сан-Хосе» победу над «Вегасом».

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль вошел в историю НХЛ. В шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (2:1 2OT) 25-летний чех забил решающий гол в меньшинстве.

Гертль стал первым игроком в истории лиги, который принес своей команде победу, забросив шайбу в меньшинстве в матче с более чем одним овертаймом.

Tomas Hertl of the @SanJoseSharks is the first player in NHL history to score a shorthanded winner in a game that required multiple overtimes. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/WuIqPDqRg5 — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 22, 2019

Ранее лишь восемь игроков забивали в плей-офф в меньшинстве в первом овертайме. Предыдущий такой случай был в сезоне 2012/2013, когда швед Александр Стеен принес победу «Сент-Луису».

Отметим, что Гертль, забивший пятый гол в шести матчах плей-офф, был признан первой звездой дня.

Счет в серии стал равный – 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.