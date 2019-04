Элиотт Фридман: Загадочный защитник, подписавший контракт с «Калгари», – Елесин

Инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что «Калгари», возможно, подписал контракт с защитником «Локомотива» Александром Елесиным.

Ранее журналист Пэт Стейнберг сообщил, что «огоньки» подписали защитника, имя которого не сообщается.

«Этот таинственный защитник, скорее всего, Александр Елесин. Праворукий защитник из «Локомотива». «Калгари» был одним из клубов, который претендовал на него», – написал Фридман в твиттере.

That “mystery defenceman” is ~*ly Alexander Yelesin, a right-shot from KHL Lokomotiv. The Flames were one of several teams pursuing him https://t.co/HlMamBnIQh