Элиотт Фридман: Загадочный защитник, подписавший контракт с «Калгари», – Елесин 23-летний игрок провел два сезона за «Локомотив».

Инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что «Калгари», возможно, подписал контракт с защитником «Локомотива» Александром Елесиным.

Ранее журналист Пэт Стейнберг сообщил, что «огоньки» подписали защитника, имя которого не сообщается.

«Этот таинственный защитник, скорее всего, Александр Елесин. Праворукий защитник из «Локомотива». «Калгари» был одним из клубов, который претендовал на него», – написал Фридман в твиттере.

That “mystery defenceman” is ~*ly Alexander Yelesin, a right-shot from KHL Lokomotiv. The Flames were one of several teams pursuing him https://t.co/HlMamBnIQh — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) April 22, 2019

Напомним, Елесин дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Амура», а следующие два года провел в «Локомотиве».

Всего в 128 матчах в КХЛ он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «–4» и 124 минутах штрафа.