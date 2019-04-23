Элиотт Фридман: Загадочный защитник, подписавший контракт с «Калгари», – Елесин

Инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что «Калгари», возможно, подписал контракт с защитником «Локомотива» Александром Елесиным.
Ранее журналист Пэт Стейнберг сообщил, что «огоньки» подписали защитника, имя которого не сообщается.
«Этот таинственный защитник, скорее всего, Александр Елесин. Праворукий защитник из «Локомотива». «Калгари» был одним из клубов, который претендовал на него», – написал Фридман в твиттере.
Напомним, Елесин дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Амура», а следующие два года провел в «Локомотиве».
Всего в 128 матчах в КХЛ он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «–4» и 124 минутах штрафа.
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