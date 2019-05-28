Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по серии с очками в плей-офф - Советский спорт
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28 мая 2019 09:58ХоккейЛипкин Антон

Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по серии с очками в плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» отличился в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко довел свою результативную серию в нынешнем плей-офф до семи матчей, что является третьим результатом в истории клуба.

В ночь с понедельника на вторник 27-летний российский нападающий забил гол в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4).

Таким образом, Тарасенко повторил результат Берни Федерко (1982 год), Джо Маллена (1982) и Криса Пронгера (1998).

По восемь матчей с набранными очками в плей-офф в истории «музыкантов» было у Гари Сабурина (1969) и Бретта Халла (1990). А рекордсменом клуба остается Тони Карри, который в 1981 году девять матчей подряд не уходил со льда без результативных действий.

Отметим, что в нынешнем плей-офф у Тарасенко 14 (9+5) очков в 20 матчах.

Второй матч финальной серии пройдет 29 мая также в Бостоне.

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