Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по серии с очками в плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко довел свою результативную серию в нынешнем плей-офф до семи матчей, что является третьим результатом в истории клуба.

В ночь с понедельника на вторник 27-летний российский нападающий забил гол в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4).

Таким образом, Тарасенко повторил результат Берни Федерко (1982 год), Джо Маллена (1982) и Криса Пронгера (1998).

По восемь матчей с набранными очками в плей-офф в истории «музыкантов» было у Гари Сабурина (1969) и Бретта Халла (1990). А рекордсменом клуба остается Тони Карри, который в 1981 году девять матчей подряд не уходил со льда без результативных действий.

