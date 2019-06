«Сент-Луис» впервые за 52 года выиграл Кубок Стэнли (видео)

Фаворитом золотого матча финальной серии Кубка Стэнли были хозяева, однако уже в первом периоде счет стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса». За 3.13 до перерыва Райан О'Райлли забросил первую шайбу в этой встрече.

HUGE HIT BY BLAIS!!!! BIGGER GOAL BY O'REILLY!!!! #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/U6rNorBs2n

За семь секунд конца 20-минутки Алекс Пьетранжело увеличил отрыв - 2:0.

Отметим, что шайба О'Райлли помогла ему добиться выдающегося достижения: он стал первым игроком, начиная с 1985 года, кому удалось забить в четырех подряд играх финальной серии Кубка Стэнли. 34 года назад подобное удалось Уэйну Гретцки.

Во втором периоде не было заброшено ни одной шайбы.

В третьем периоде на два гола гостей «Бостон» ответил только одним.

Таким образом, обладателем Кубка Стэнли в этом сезоне стал «Сент-Луис».

The moment many have waited a lifetime to see happen!!! Celebrate, St. Louis!!!!!!! pic.twitter.com/xTzDHsiO8Z