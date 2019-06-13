«Сент-Луис» впервые за 52 года выиграл Кубок Стэнли (видео) - Советский спорт
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13 июня 2019 05:43Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 52 года выиграл Кубок Стэнли (видео)

В составе «музыкантов» впервые в карьере главный трофей НХЛ выиграли два россиянина Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Фаворитом золотого матча финальной серии Кубка Стэнли были хозяева, однако уже в первом периоде счет стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса». За 3.13 до перерыва Райан О'Райлли забросил первую шайбу в этой встрече.

За семь секунд конца 20-минутки Алекс Пьетранжело увеличил отрыв - 2:0.

Отметим, что шайба О'Райлли помогла ему добиться выдающегося достижения: он стал первым игроком, начиная с 1985 года, кому удалось забить в четырех подряд играх финальной серии Кубка Стэнли. 34 года назад подобное удалось Уэйну Гретцки.

Во втором периоде не было заброшено ни одной шайбы.

В третьем периоде на два гола гостей «Бостон» ответил только одним.

Таким образом, обладателем Кубка Стэнли в этом сезоне стал «Сент-Луис».

Кубок Стэнли

Финальная серия

Седьмой матч

«Бостон» – «Сент-Луис» – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: 0:1 О’Райлли (Боумистер, Пьетранжело, 16.47), 0:2 Пьетранжело (Шварц, 19.52), 0:3 Шенн (Тарасенко, Шварц, 51.25), 0:4 Сэнфорд (Перрон, О’Райлли, 55.22). 1:4 Гризлик (Крейчи, 57.50)

Вратари: Раск – Биннигтон

Броски: 33 (12, 11, 10) – 20 (4, 6, 10)

Счет в серии: 3-4

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