Икинс возглавил «Анахайм»

«Анахайм» объявил о назначении Далласа Икинса на пост главного тренера клуба.

Икинс работал в системе клуба с 2015 года, когда возглавил фарм-клуб «уток» – «Сан-Диего Галлз».

52-летний специалист стал десятым главным тренером с момента основания клуба в 1992 году.

It's official: Dallas Eakins is our new head coach!



