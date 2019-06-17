Икинс возглавил «Анахайм» - Советский спорт
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17 июня 2019 21:38ХоккейКоноплев Александр

Икинс возглавил «Анахайм»

Ранее специалист работал в «Эдмонтоне».

«Анахайм» объявил о назначении Далласа Икинса на пост главного тренера клуба.

Икинс работал в системе клуба с 2015 года, когда возглавил фарм-клуб «уток» – «Сан-Диего Галлз».

52-летний специалист стал десятым главным тренером с момента основания клуба в 1992 году.

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