Икинс возглавил «Анахайм»

«Анахайм» объявил о назначении Далласа Икинса на пост главного тренера клуба.
Икинс работал в системе клуба с 2015 года, когда возглавил фарм-клуб «уток» – «Сан-Диего Галлз».
52-летний специалист стал десятым главным тренером с момента основания клуба в 1992 году.
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