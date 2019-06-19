Торнтон намерен продолжать карьеру Канадец проведет свой 22-й сезон в лиге.

Форвард Джо Торнтон продолжит карьеру, о чем сообщил накануне церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, сообщает в своем твиттере инсайдер Sportsnet.ca Эллиотт Фридман.

At NHL Awards availability, Joe Thornton says he feels great and will return for 2019-20. He also says he isn’t thinking about just one more season, but even more as long as he feels good. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) June 18, 2019

При этом 39-летний канадец рассчитывает провести не один сезон, а оставаться в хоккее до тех пор, пока будет чувствовать в себе силы играть.

Торнтон дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/1998 в составе «Бостона», за который выступал до 2005 года, после чего в результате обмена стал игроком «Сан-Хосе». Нынешний контракт нападающего с «акулами» рассчитан до 30 июня, после чего игрок станет неограниченно свободным агентом.

За 21 сезон в лиге Торнтон провел 1566 матчей, в которых набрал 1478 (413+1065) очков при показателе полезности «+205» и 1214 минутах штрафа.

Он занимает 12-е место в истории лиги по проведенным матчам, восьмое – по результативным передачам и 14-е – по очкам.