Торнтон намерен продолжать карьеру

Форвард Джо Торнтон продолжит карьеру, о чем сообщил накануне церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, сообщает в своем твиттере инсайдер Sportsnet.ca Эллиотт Фридман.

At NHL Awards availability, Joe Thornton says he feels great and will return for 2019-20. He also says he isn’t thinking about just one more season, but even more as long as he feels good.