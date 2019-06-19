«Анахайм» выкупил контракт Перри - Советский спорт
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19 июня 2019 20:05ХоккейСпирин Дмитрий

«Анахайм» выкупил контракт Перри

Двукратный олимпийский чемпион, член «Тройного золотого клуба» нападающий Кори Перри покидает «Анахайм».

Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока.

Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата.

Кори Перри играл за «Анахайм» с 2005 года. Он набрал 776 (372+404) очков в матчах за калифорнийскую команду. Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

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