«Анахайм» выкупил контракт Перри

Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока.

Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата.

Кори Перри играл за «Анахайм» с 2005 года. Он набрал 776 (372+404) очков в матчах за калифорнийскую команду. Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

➡ 2007 Stanley Cup

➡ 2011 Hart Trophy and Rocket Richard Trophy

➡ Four-time NHL All-Star Game selection

➡ Winner of six separate team championships (including two Olympic gold medals)

➡ Most games played in franchise history



A Duck for life



Thank you, Corey Perry! pic.twitter.com/P3jlVxkTNK