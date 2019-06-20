Барбашев о своем падении на параде: «А что есть такой ролик? Хах!» - Советский спорт
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20 июня 2019 16:19Хоккей

Барбашев о своем падении на параде: «А что есть такой ролик? Хах!»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как свалился с машины на чемпионском параде.

– А что, появился такой ролик? – удивился Иван в ответ на вопрос о падении. – Хах. Да, жив-здоров вроде. Особо ничего не почувствовал.

– На адреналине?
– На пиве! На параде никто себе ни в чем не отказывал. Но все прошло благополучно.

– Безумный день?
– Говорят, больше пятисот тысяч человек вышло нас поздравить. Я точно запомню это мероприятие на всю жизнь. Никогда ничего подобного не испытывал. Все ребята насладились моментом, да и болельщикам тоже очень понравилось.

– Вас в команде не признали MVP парада, ведь, если судить по роликам, чудили едва ли не больше всех?
– Там хватало MVP, если честно. Все для наших фанатов. Впервые в истории привезли в город Кубок Стэнли, почему бы не повеселиться?

– Вы все так близко с ними общались, сливались с толпой. Что фанаты говорили хоккеистам?
– Благодарили, многие называли этот день лучшим жизни. Кстати, не сомневаюсь, что так и было. Последний парад в Сент-Луисе был в 2011 году, когда бейсбольная команда «Кардиналз» выиграла MLB, но наш, как говорят, был круче. Все праздновали, пили пиво, радовались и братались.

– Не как в Торонто, где отмечали победу своего клуба НБА стрельбой?
– Слава богу, до такого у нас не дошло.

! Совсем скоро на нашем сайте появится супермегаэксклюзив с Иваном Барбашевым.

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