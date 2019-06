Барбашев о своем падении на параде: «А что есть такой ролик? Хах!»

– А что, появился такой ролик? – удивился Иван в ответ на вопрос о падении. – Хах. Да, жив-здоров вроде. Особо ничего не почувствовал.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP