«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны» - Советский спорт
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30 июня 2019 06:00Хоккей

«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны»

Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне», сообщает официальный сайт клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, в обмен на 31-ленего Кессела, 23-летнего защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года «Пингвинз» получили 25-летнего нападающего Алекса Гальченюка и 19-летнего защитника Пьера-Оливера Жозефа.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить Фила Кессела за его вклад в нашу команду. Он был ключевым компонентом нашего успеха в завоевании Кубка Стэнли. Мы не смогли бы сделать это без него, и для этого, благодарны ему.

Что касается Гальченюка, то мы рады приветствовать в «Питтсбурге» молодого и квалифицированного игрока, а также добавить глубины нашей защите с переходом Пьера-Оливье Жозефа, - прокомментировал обмен генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Резерфорд.

Добавим, что за «Питтсбург» Кессел играет с 2015 года, став с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016 и 2017 годы). В 82 играх минувшего сещона Кессел набрал 82 (27+55) очка. Всего форвард провел 996 матчей в НХЛ («Бостон», «Торонто», «Питтсбург»), записав на свой счет 823 (357+466) очка.

На счету Гальченюка 41 (19+22) очко в 72 встречах за «Аризону» в завершившемся чемпионате. Всего на счету форварда 296 (127+169) очков в 490 играх НХЛ.

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