Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой» - Советский спорт
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29 июля 2019 16:45ХоккейКоноплев Александр

Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»

Предыдущий договор действовал до 2020 года.

Известный агент Дэн Мильштейн объявил о подписании нового контракта между «Тампой» и российским голкипером Андреем Василевским. Соглашение будет действовать восемь лет.

«Андрей хотел бы поблагодарить болельщиков, владельцев и руководство команды, что сделали Тампу столь приятным местом для него и его семьи», – написал Мильштейн в своем твиттере.

Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. На его счету 139 побед в 241 матче за клуб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

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