Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»

Известный агент Дэн Мильштейн объявил о подписании нового контракта между «Тампой» и российским голкипером Андреем Василевским. Соглашение будет действовать восемь лет.

«Андрей хотел бы поблагодарить болельщиков, владельцев и руководство команды, что сделали Тампу столь приятным местом для него и его семьи», – написал Мильштейн в своем твиттере.

Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. На его счету 139 побед в 241 матче за клуб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

Gold Star Hockey client Andrei Vasilevskiy has signed an 8-year extension with the Tampa Bay Lightning. He would ~* to thank great fans, ownership and management for making Tampa such a great place play and live for him and his family. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/e6ZSGWU8BC