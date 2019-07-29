Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»

Известный агент Дэн Мильштейн объявил о подписании нового контракта между «Тампой» и российским голкипером Андреем Василевским. Соглашение будет действовать восемь лет.
«Андрей хотел бы поблагодарить болельщиков, владельцев и руководство команды, что сделали Тампу столь приятным местом для него и его семьи», – написал Мильштейн в своем твиттере.
Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. На его счету 139 побед в 241 матче за клуб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.
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