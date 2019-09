Дэвид Куинн: Мне нравится, как прогрессирует Кравцов

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о новичке команды форварде Виталии Кравцове.

«Мне очень нравится то, как он прогрессирует, – приводит слова Куинна официальный твиттер клуба. – Мне нравится, что он очень обучаемый игрок. Он хочет учиться. Он все впитывает и становится лучше».

“I really ~* his progression. The thing I love about him is he’s very coachable. He wants to learn. You say something to him, he absorbs it and he gets better at it.”



