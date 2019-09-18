Дэвид Куинн: Мне нравится, как прогрессирует Кравцов В ночь на четверг «Рейнджерс» проведет первый выставочный матч.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о новичке команды форварде Виталии Кравцове.

«Мне очень нравится то, как он прогрессирует, – приводит слова Куинна официальный твиттер клуба. – Мне нравится, что он очень обучаемый игрок. Он хочет учиться. Он все впитывает и становится лучше».

“I really ~* his progression. The thing I love about him is he’s very coachable. He wants to learn. You say something to him, he absorbs it and he gets better at it.”



— #NYR Coach Quinn on Vitali Kravtsov pic.twitter.com/j00ZgWFSmR — New York Rangers (@NYRangers) September 17, 2019

Напомним, в мае 19-летний российский нападающий подписал контракт новичка с «Рейнджерс». За три сезона в КХЛ на счету нападающего 28 (12+16) очков в 88 матчах регулярных чемпионатов.

В ночь на четверг команда провел свой первый выставочный матч – дома с «Нью-Джерси». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.