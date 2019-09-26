«Аризона» вызвала Просветова из фарм-клуба Российский голкипер Иван Просветов вызван в расположение «Аризоны» для подготовки к новому сезону.

До этого 20-летний вратарь тренировался с клубом АХЛ «Тусон Роадраннерс».

Минувший сезон россиянин выступал за клуб «Сагиноу Спирит», в составе которого одержал 36 побед в 53 матчах OHL.

Просветов – воспитанник ЦСКА. В 2018 году он был выбран на драфте НХЛ под 114-м номером.