«Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин выставлен на драфт отказов, сообщает пресс-служба «акул».

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В начале сентября 23-летний форвард подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Голдобина 27 (7+20) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.