«Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов

В начале сентября 23-летний форвард подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Голдобина 27 (7+20) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

#Canucks reduce pre-season roster by three players; Baertschi, Biega & Goldobin placed on waivers, designated for assignment to @UticaComets. https://t.co/YvmC3UBHHU