Малкин пропустит месяц из-за травмы

Как сообщает в своем Twitter инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер, Малкин получил травму мягких тканей. Ожидается, что 33-летний нападающий «Пингвинз» появится на льду не раньше, чем через через месяц.
Напомним, 33-летний хоккеист получил повреждение после столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым. Малкин с трудом поднялся на ноги и покинул площадку.
Добавим, что в текущем сезоне российский форвард отыграл в двух встречах регулярного чемпионата, записав на свой счет одну заброшенную шайбу.
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