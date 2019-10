Малкин пропустит месяц из-за травмы

Как сообщает в своем Twitter инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер, Малкин получил травму мягких тканей. Ожидается, что 33-летний нападающий «Пингвинз» появится на льду не раньше, чем через через месяц.

Напомним, 33-летний хоккеист получил повреждение после столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым. Малкин с трудом поднялся на ноги и покинул площадку.

Добавим, что в текущем сезоне российский форвард отыграл в двух встречах регулярного чемпионата, записав на свой счет одну заброшенную шайбу.

Malkin suffered a soft tissue injury to his leg. Expected to be out at least a month.