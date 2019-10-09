Орлов получил травму на тренировке «Вашингтона» Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов покинул утреннюю тренировку команды из-за травмы нижней части тела, сообщила в своем твиттере журналист Саманта Пелл.

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Однако 28-летний хоккеист сможет сыграть против «Нэшвилла» в четверг.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Орлова одна шайба сыграл в четырех матчах.

Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года. В сезоне-2017/18 он вместе клубом завоевал Кубок Стэнли.