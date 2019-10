Орлов получил травму на тренировке «Вашингтона»

Однако 28-летний хоккеист сможет сыграть против «Нэшвилла» в четверг.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Орлова одна шайба сыграл в четырех матчах.

Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года. В сезоне-2017/18 он вместе клубом завоевал Кубок Стэнли.

Todd Reirden said Dmitry Orlov, who left practice early due to lower-body issue, is expected to play in Nashville on Thursday.