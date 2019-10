Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео)

Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг», российский нападающий был награжден в офисе профсоюза на специальной презентации, где кроме приза получил в подарок оригинальные именные часы.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ, установив рекорд для россиян по очкам за один сезон.

.@86kucherov with some love from the @nhlpa last night for earning the 2018-19 Ted Lindsay honors! ⚡️ pic.twitter.com/cFRKPG3yUk