Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео)

Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг», российский нападающий был награжден в офисе профсоюза на специальной презентации, где кроме приза получил в подарок оригинальные именные часы.
Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ, установив рекорд для россиян по очкам за один сезон.
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