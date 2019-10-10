Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео) - Советский спорт
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10 октября 2019 20:23Хоккей

Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео)

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» - приз, который вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА.

Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг», российский нападающий был награжден в офисе профсоюза на специальной презентации, где кроме приза получил в подарок оригинальные именные часы.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ, установив рекорд для россиян по очкам за один сезон.

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