Гусев пропустит матч с «Филадельфией» - Советский спорт
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01 ноября 2019 20:15Хоккей

Гусев пропустит матч с «Филадельфией»

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не сыграет с «Филадельфией».

Как сообщает в своем Twitter журналистка TSN Аманда Стейн, 27-летний форвард не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Флайерз».

Всего в текущем сезоне Гусев провел девять матчей за «Девилз», набрав 4 (3+1) очка при полезности «-1».

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