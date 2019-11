Гусев пропустит матч с «Филадельфией»

Как сообщает в своем Twitter журналистка TSN Аманда Стейн, 27-летний форвард не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Флайерз».

Всего в текущем сезоне Гусев провел девять матчей за «Девилз», набрав 4 (3+1) очка при полезности «-1».

These are your #NJDevils lines and pairings this morning heading into the game against the Flyers.



Still waiting on goalie confirmation. pic.twitter.com/z3bEHDGMZp