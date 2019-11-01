Гусев пропустит матч с «Филадельфией»

Как сообщает в своем Twitter журналистка TSN Аманда Стейн, 27-летний форвард не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Флайерз».
Всего в текущем сезоне Гусев провел девять матчей за «Девилз», набрав 4 (3+1) очка при полезности «-1».
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