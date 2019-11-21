«Калгари» вызвал Елесина из АХЛ - Советский спорт
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21 ноября 2019 11:41Хоккей

«Калгари» вызвал Елесина из АХЛ

«Калгари» вызвал из команды «Стоктона» (АХЛ) защитника Александра Елесина и форварда Тобиаса Ридера.

Напомним, что Елесин подписал контракт с «Калгари» на правах свободного агента 10 мая. 23-летний защитник провел 15 матчей в АХЛ, записав на свой счет 2 (1+1) очка при двух штрафных минутах и показателе полезности «-2».

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