«Калгари» вызвал Елесина из АХЛ

Напомним, что Елесин подписал контракт с «Калгари» на правах свободного агента 10 мая. 23-летний защитник провел 15 матчей в АХЛ, записав на свой счет 2 (1+1) очка при двух штрафных минутах и показателе полезности «-2».

The #Flames have recalled forward Tobias Rieder and defenceman Alexander Yelesin from the @AHLHeat. https://t.co/8sO4Uukbgc