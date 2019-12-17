Ковальчук стал свободным агентом

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Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук успешно прошел драфт отказов и официально стал неограниченно свободным агентом.

В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.

Ранее агент нападающего, ведущий его дела в России, исключил возвращение 36-летнего игрока в КХЛ.

Ковальчук вернулся в НХЛ в прошлом году и в 81 матче за «королей» набрал 43 (19+24) очка. В нынешнем сезоне он набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафа. В последний раз он выходил на площадку 10 ноября.