Ковальчук стал свободным агентом

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук успешно прошел драфт отказов и официально стал неограниченно свободным агентом.

В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.

Ранее агент нападающего, ведущий его дела в России, исключил возвращение 36-летнего игрока в КХЛ.

Ковальчук вернулся в НХЛ в прошлом году и в 81 матче за «королей» набрал 43 (19+24) очка. В нынешнем сезоне он набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафа. В последний раз он выходил на площадку 10 ноября.

The last step in the process was receiving the official termination letter from the Kings, which the Kovalchuk camp now have in hand. As for talks with other NHL teams, none yet but plan is for agent J.P. Barry to start that process this afternoon.