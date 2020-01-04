Флери не поедет на «Матч звезд НХЛ» - Советский спорт
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04 января 2020 09:47Хоккей

Флери не поедет на «Матч звезд НХЛ»

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери решил пропустить «Матч звезд НХЛ».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, место вратаря «Голден Найтс» в сборной Тихоокеанского дивизиона займет Якоб Маркстрем из «Ванкувера».

Добавим, что в соответствии с правилами Флери придется пропустить один матч регулярного чемпионата.

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