Флери не поедет на «Матч звезд НХЛ» Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери решил пропустить «Матч звезд НХЛ».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, место вратаря «Голден Найтс» в сборной Тихоокеанского дивизиона займет Якоб Маркстрем из «Ванкувера».

Добавим, что в соответствии с правилами Флери придется пропустить один матч регулярного чемпионата.