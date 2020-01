Флери не поедет на «Матч звезд НХЛ»

Как сообщает пресс-служба НХЛ, место вратаря «Голден Найтс» в сборной Тихоокеанского дивизиона займет Якоб Маркстрем из «Ванкувера».

Добавим, что в соответствии с правилами Флери придется пропустить один матч регулярного чемпионата.

#NHLAllStar Update: @Canucks goaltender Jacob Markstrom will replace @GoldenKnights goaltender Marc-Andre Fleury at the 2020 Honda NHL All-Star Game.