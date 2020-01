Дэвид Куинн: Шестеркин заслужил эту возможность

- Я просто думаю, что вполне естественно, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как Шестеркин в АХЛ. Вы звоните ему и даете шанс. Он заслужил эту возможность. Но это не имеет ничего общего с Лундквистом или Георгиевым, - цитирует Куинна пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 встречах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив в них 43 шайбы.

Отметим, что российский вратарь занимает первое место в АХЛ по коэффициенту надежности (1,93) и второе по проценту отраженных бросков (93,2%).

Igor Shesterkin will make his @NHL debut tomorrow vs. Colorado. pic.twitter.com/oBdpBCOAWb