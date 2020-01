Малкин сделал 640-ю голевую передачу и делит с Ягром третье место в истории «Питтсбурга»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнялся с чехом Яромиром Ягром по голевым передачам в истории клуба.

В пятницу 33-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3). Теперь на его счету 640 результативных передач за карьеру в лиге, в которой он играл только за «пингвинов». Таким образом Малкин делит с Ягром третье место, уступая только Марио Лемье (1033) и Сидни Кросби (782).

With his assist on the Rust goal, Evgeni Malkin ties @68Jagr (640) for third place on the team’s all-time assist list. pic.twitter.com/Rt5g8aeKNE