Шестеркин установил два новых клубных рекорда «Рейнджерс»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил два новых клубных рекорда.
Сегодня вратарь отразил 42 из 43 бросков по своим воротам и помог команде обыграть «Лос-Анджелес» (4:1).
24-летний хоккеист стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах. В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Среди новичков в лиге ранее такое удавалось только Кену Драйдену, Роберто Луонго и Джеймсу Раймеру.
Кроме того, Шестеркин стал первым вратарем в истории нью-йоркского клуба, добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сейвов.
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