Шестеркин установил два новых клубных рекорда «Рейнджерс»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил два новых клубных рекорда.

Сегодня вратарь отразил 42 из 43 бросков по своим воротам и помог команде обыграть «Лос-Анджелес» (4:1).

24-летний хоккеист стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчах. В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Среди новичков в лиге ранее такое удавалось только Кену Драйдену, Роберто Луонго и Джеймсу Раймеру.

Кроме того, Шестеркин стал первым вратарем в истории нью-йоркского клуба, добывшим две победы в стартовых шести матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сейвов.

Per NHL Stats and Information, Igor Shesterkin is the first Rangers goalie to have multiple 40-save games within in his first six career NHL games. He is also the only goalie in franchise history to have two 40-save wins through his first six career NHL games. #NYR