«Интересно, он еще покупает подставки для зубных щеток от Versace?». Барнэби поздравил Морозова

Бывший нападающий «Питтсбурга» Мэтью Барнэби поздравил Алексея Морозова с назначением на пост президента КХЛ.

«Поздравляю, мой бывший партнер по звену! Интересно, он все еще покупает подставки для зубных щеток от Versace?» – написал Барнэби в Twitter.

Congrats!!! My former Liney. Wonder if he still buys VERSACE tooth brush holders