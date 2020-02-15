«Интересно, он еще покупает подставки для зубных щеток от Versace?». Барнэби поздравил Морозова Хоккеисты вместе играли за «Питтсбург».

Бывший нападающий «Питтсбурга» Мэтью Барнэби поздравил Алексея Морозова с назначением на пост президента КХЛ.

«Поздравляю, мой бывший партнер по звену! Интересно, он все еще покупает подставки для зубных щеток от Versace?» – написал Барнэби в Twitter.

Congrats!!! My former Liney. Wonder if he still buys VERSACE tooth brush holders — Matthew Barnaby (@MattBarnaby3636) February 14, 2020

Напомним, 14 февраля двукратный чемпион мира Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

Россиянин выступал за «Питтсбург» с 1998 по 2004 год.