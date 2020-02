Шестеркину осталось одержать две победы до рекорда «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:6 (0:1, 1:0, 2:5).

Ворота гостей защищал Игорь Шестеркин. Российский голкипер отразил 37 из 40 бросков по своим воротам. Шестеркин, проводящий первый сезон в НХЛ, одержал пятую победу подряд.

Среди новичков-вратарей в истории «Рейнджерс» более длительные победные серии удавались только Стиву Уикзу (шесть побед в сезоне-1981/1982) и Джиму Генри (семь побед в сезоне-1941/1942).

Igor Shesterkin is the fifth different rookie goaltender in @NYRangers history to record a win in 5+ consecutive appearances within a regular season – a feat last achieved by Dan Blackburn in 2001-02. #WNH #NHLStats pic.twitter.com/lnzwlNCIy2