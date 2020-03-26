Голкипер «Рейнджерс» Лундквист пожертвует 100 тысяч долларов пострадавшим от коронавируса Количество жертв пандемии растет с каждым днем.

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вместе с супругой Терезой решили помочь пострадавшим из-за коронавируса.

Семья пожертвует 100 тысяч долларов на покупку еды для нуждающихся, написал хоккеист в Twitter.

So many people are doing so many good things for others right now. Me and my wife Therese feel inspired. We have decided to donate $100.000 through our Foundation HLF to support @FoodBank4NYC (1/3) pic.twitter.com/s49VS5RfWo — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) March 25, 2020

«Так много людей сейчас делают хорошие вещи для окружающих. Мы с моей женой Терезой вдохновились этими поступками и решили пожертвовать $100 тыс. в продовольственный банк Нью-Йорка. Организация проводит колоссальную работу, обеспечивая едой нуждающихся граждан, но сейчас им нужна поддержка. 68 тыс. блюд для 8 тыс. детей и их семей - хорошее начало», - говорится в сообщении.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.

Лундквист играет в НХЛ с 2005 года. В 2012 году он был признан лучшим вратарем лиги.

В составе сборной Швеции голкипер стал Олимпийским чемпионом (2006 год) и чемпионом мира (2017).