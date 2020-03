Голкипер «Рейнджерс» Лундквист пожертвует 100 тысяч долларов пострадавшим от коронавируса

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вместе с супругой Терезой решили помочь пострадавшим из-за коронавируса.

Семья пожертвует 100 тысяч долларов на покупку еды для нуждающихся, написал хоккеист в Twitter.

So many people are doing so many good things for others right now. Me and my wife Therese feel inspired. We have decided to donate $100.000 through our Foundation HLF to support @FoodBank4NYC (1/3) pic.twitter.com/s49VS5RfWo