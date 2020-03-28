На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ К нападающему СКА Александру Барабанову проявляют интерес 20 команд Национальной хоккейной лиги.

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая «Торонто».

Как отмечается, агент игрока Дэн Мильштейн намерен провести переговоры с рядом команд в начале следующей недели.

Напомним, что Барабанов является воспитанником СКА. Вместе с командой из Санкт-Петербурга 25-летний нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Всего на счету Барабанова 160 (73+87) очков в 330 матчах КХЛ.