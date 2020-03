На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая «Торонто».

Как отмечается, агент игрока Дэн Мильштейн намерен провести переговоры с рядом команд в начале следующей недели.

Напомним, что Барабанов является воспитанником СКА. Вместе с командой из Санкт-Петербурга 25-летний нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Всего на счету Барабанова 160 (73+87) очков в 330 матчах КХЛ.

Leafs and at least 20 other teams have reached out over the season. Not guaranteed he’s making the move to the NHL. Barabanov and his agent, Dan Milstein, are going to start interviewing teams early next week. https://t.co/ppbeoDcbu0