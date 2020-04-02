Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии телезрителей канала NBC.
Во время паузы, взятой из-за пандемии коронавируса, пресс-служба организации решила устроить голосование, в ходе которого болельщикам предстояло выбрать лучшего снайпера в истории лиги.
Овечкин, являющийся капитаном «столичных», занял первое место, опередив канадцев Марка Мессье, Уэйна Гретцки, Марио Лемье, а также американца Бретта Халла.
Добавим, что на данный момент российский форвард забросил 706 шайб, а лучшим по этому показателю является Гретцки – в его активе 894 гола.
Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Павел Худяков: Игроки «Тамбова» отрабатывают зарплату на 230 процентов Спортивный директор клуба-дебютанта РПЛ прокомментировал решение РФС продлить перерыв в чемпионате России до 31 мая. 02.04.2020 12:26 Футбол Григорьевская Юлия Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Оптимально завершить чемпионат к 19 июля и через неделю сыграть финал Кубка Российский футбол приостановлен до 31 мая включительно. Что дальше? 02.04.2020 15:01 Футбол Зибрак Артем Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев