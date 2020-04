Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии телезрителей канала NBC.

Во время паузы, взятой из-за пандемии коронавируса, пресс-служба организации решила устроить голосование, в ходе которого болельщикам предстояло выбрать лучшего снайпера в истории лиги.

Овечкин, являющийся капитаном «столичных», занял первое место, опередив канадцев Марка Мессье, Уэйна Гретцки, Марио Лемье, а также американца Бретта Халла.

With 55% of the votes in the final, YOU THE FANS have voted Alex Ovechkin the GREATEST goal scorer in the history of the NHL. 🏆🚨 pic.twitter.com/QguM9YsEYH