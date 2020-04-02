Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 апреля 2020 22:45Хоккей

Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги

Российский хоккеист выступает в Северной Америке с 2005 года.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии телезрителей канала NBC.

Во время паузы, взятой из-за пандемии коронавируса, пресс-служба организации решила устроить голосование, в ходе которого болельщикам предстояло выбрать лучшего снайпера в истории лиги.

Овечкин, являющийся капитаном «столичных», занял первое место, опередив канадцев Марка Мессье, Уэйна Гретцки, Марио Лемье, а также американца Бретта Халла.

Добавим, что на данный момент российский форвард забросил 706 шайб, а лучшим по этому показателю является Гретцки – в его активе 894 гола.

Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Павел Худяков: Игроки «Тамбова» отрабатывают зарплату на 230 процентов Спортивный директор клуба-дебютанта РПЛ прокомментировал решение РФС продлить перерыв в чемпионате России до 31 мая. 02.04.2020 12:26 Футбол Григорьевская Юлия
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Оптимально завершить чемпионат к 19 июля и через неделю сыграть финал Кубка Российский футбол приостановлен до 31 мая включительно. Что дальше? 02.04.2020 15:01 Футбол Зибрак Артем
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:13 ММА Алексей Кунченко: Как Нурмагомедов может инициировать отмену боя? Что ему сказали, то он и сделал
23:48 Футбол Хильемарк – о матче со «Спартаком»: «Динамо» не повезло. В отличие от них
23:23 Футбол Игнашевич рассказал, чем можно заняться во время карантина
23:00 ММА Тактаров – о пандемии коронавируса: Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда
22:45 Хоккей Болельщики НХЛ считают Овечкина лучшим снайпером в истории лиги
22:23 Хоккей КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала»
22:04 Футбол «Зенит» близок к договоренности с игроками по вопросу понижения зарплаты
21:48 ММА Нурмагомедов – о срыве боя с Фергюсоном: Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения
21:31 Футбол Де Брюйне – о ситуации в АПЛ из-за коронавируса: Долгая пауза может навредить следующему сезону
21:14 ММА Нурмагомедов рассказал, когда готов подраться с Фергюсоном
20:56 Хоккей Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»
20:36 Футбол Таджикистан станет второй после Белоруссии страной, где стартует футбольный сезон
20:26 Футбол Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру
20:07 Футбол В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб
19:50 Футбол Полузащитник «Вероны» Дзакканьи – о коронавирусе: Честно говоря, мне было страшно
19:43 Футбол Лев Лещенко: Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас
19:30 ММА Нурмагомедов завершил прямой эфир в соцсети после запроса Макгрегора
19:15 Футбол Александр Григорян: Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции
19:14 ММА Конор Макгрегор: Фергюсон и Нурмагомедов были втянуты в игру «на слабо». И Хабиб испугался
Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье
Владимир Путин продлил в стране выходные дни из-за коронавируса до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика