«Оттава» официально объявила о подписании контракта с защитником Зубом «Сенаторз» заявили о подписании однолетнего соглашения новичка с защитником сборной России Артемом Зубом.

- Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру в НХЛ здесь, в Оттаве, - прокомментировал подписание контракта генеральный директор канадского клуба Пьер Дорион.

Действующий контракт 24-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга был рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Зуб провел 58 матчей за СКА, набрав 22 (13+9) очка.