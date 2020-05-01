«Оттава» официально объявила о подписании контракта с защитником Зубом

- Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру в НХЛ здесь, в Оттаве, - прокомментировал подписание контракта генеральный директор канадского клуба Пьер Дорион.
Действующий контракт 24-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга был рассчитан до 30 апреля 2020 года.
Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ Зуб провел 58 матчей за СКА, набрав 22 (13+9) очка.
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